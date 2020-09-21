В Польше правоохранители задержали 38-летнего украинца, который попытался получить 26 млн злотых (более 520 млн рублей), инсценировав собственную смерть. Об этом 21 сентября сообщило издание «Страна» со ссылкой на dziennik.pl

В октябре прошлого года мать украинца Евгения П. обратилась в более чем десяток страховых компаний в Польше за компенсацией за смерть сына, являющегося гражданином Украины. Его страховой полис был на сумму почти 26 млн злотых.

По словам женщины, ее сын погиб в июле 2019 года в результате несчастного случая — он якобы выпал за борт лодки во время столкновения в Киевском водохранилище с другой лодкой. Согласно документам, которые представила женщина, ее сын утонул, а его тело было найдено два месяца спустя и кремировано на следующий день.

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Также установлено, что мужчина получил польское гражданство в декабре 2018 года и использует польские документы, о чем не уведомил ни одну страховую компанию.

Правоохранители также установили, что мужчина успел посетить Украину, Великобританию, Турцию и Кипр в то время, пока по документам считался погибшим.