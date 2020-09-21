Украина привлечет силы НАТО к военным учениям
Украина привлечет силы НАТО к военным учениям
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
Данилов подчеркнул, что Украина внимательно следит за ходом российских военных учений «Кавказ-2020», чтобы своевременно выявить признаки угроз национальной безопасности.

Также он отметил, что в свою очередь на Украине 22-25 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2020».