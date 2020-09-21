Украина внимательно следит за ходом российских военных учений «Кавказ-2020», которые РФ проводит с 21 по 26 сентября 2020 года. Об этом 21 сентября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщается на сайте ведомства

Украина.ру на Youtube Сотни хасидов застряли на белорусско-украинской границе - видео