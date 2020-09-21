Украина внимательно следит за ходом российских военных учений «Кавказ-2020», которые РФ проводит с 21 по 26 сентября 2020 года. Об этом 21 сентября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщается на сайте ведомства
Данилов подчеркнул, что Украина внимательно следит за ходом российских военных учений «Кавказ-2020», чтобы своевременно выявить признаки угроз национальной безопасности.
Также он отметил, что в свою очередь на Украине 22-25 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2020».
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