Задача организаторов протестов в Белоруссии — не только свергнуть президента Александра Лукашенко, а разрушить страну, создав горячий конфликт на западных границах России. Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеканала «Россия-1» заявил белорусский политолог Алексей Дзермант

«Смысл не только во власти внутри Белоруссии. Есть Калининград, который нужно окружить и максимально удушить. Нужно замкнуть балто-черноморский союз, где Польша будет главенствовать, вернется как пан на белорусские земли и присоединит туда Украину», — сказал политолог.

По словам Алексея Дзерманта, Белоруссию втянули в большую игру, и нынешнее руководство страны не осознавало это накануне президентских выборов.

«В этой ситуации ничего иного остается и для суверенной Белоруссии, и тем более для такой державы, какой является Россия, кроме как объединять наши усилия, потому что на кону стоит наше выживание», — считает эксперт.

Триумф прозрения. Лукашенко назвал семь фактов о прошлом и ни одного о будущем © REUTERS, Tut.By via REUTERS

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.