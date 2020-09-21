Владимир Зеленский пояснил, что несвоевременное информирование Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции о состоянии имущества не является основанием для его отставки с поста главы государства. Об этом 21 сентября говорится в ответе на петицию на сайте президента

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«18 апреля 2019 года в программе "Право на власть" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел только через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов», — говорилось в петиции.

Зеленский обратил внимание, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона «взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством», и заявил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.