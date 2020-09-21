По его словам, это стало ошибкой, которая была сразу публично признана и исправлена. Так Зеленский ответил на электронную петицию с призывом уйти в отставку за нарушение закона.
«18 апреля 2019 года в программе "Право на власть" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел только через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов», — говорилось в петиции.
Зеленский обратил внимание, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона «взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством», и заявил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.