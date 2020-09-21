На ролике, записанном на телефон в машине, Пальчевский, запинаясь, говорит о том, что пришел на встречу с жителями Киева в «обычном дворе», однако общение переросло в «многолюдный митинг». После этого политик разразился бранью.
«Я чувствую поддержку, обязан идти… Бл…, на этой машине вообще невозможно ездить. Это п…ц. Можно включить кондиционер? Да что ж такое! 24 — это не дох…?» — обратился он к водителю.
Вскоре Пальчевский удалил видео и заменил другим, однако запись успел скопировать и выложить у себя на странице в Facebook пользователь Podolyana Ogny.
18 сентября Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в мэры Киева, которым стал Андрей Пальчевский.
Выборы мэра Киева пройдут 25 октября, в этот же день по всей Украине состоятся очередные выборы в местные органы власти.