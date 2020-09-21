Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский опубликовал в Facebook видеообращение, в котором он использует обсценную лексику в тот момент, когда сообщает о своем решении бороться за пост мэра украинской столицы

На ролике, записанном на телефон в машине, Пальчевский, запинаясь, говорит о том, что пришел на встречу с жителями Киева в «обычном дворе», однако общение переросло в «многолюдный митинг». После этого политик разразился бранью.

«Я чувствую поддержку, обязан идти… Бл…, на этой машине вообще невозможно ездить. Это п…ц. Можно включить кондиционер? Да что ж такое! 24 — это не дох…?» — обратился он к водителю.

«Разочарование достигло предела»: украинский бизнесмен Пальчевский зарегистрировал новую партию © vk.com, Андрей Пальчевский Podolyana Ogny.

18 сентября Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в мэры Киева, которым стал Андрей Пальчевский.

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября, в этот же день по всей Украине состоятся очередные выборы в местные органы власти.