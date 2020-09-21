Австрийский врач Михаэль Цимпфер, лечивший кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко при подозрении на отравление в 2004 году, назвал «немыслимым» поведение немецких врачей, наблюдающих российского оппозиционера Алексея Навального

«Я могу лишь сказать, что для меня как для врача, профессора немыслимо лечить пациента и никогда по этому поводу не высказываться. Что стоит за этим — возможно, врачи не осмелились… Но для меня это немыслимо. Я бы этого не принял», — приводит слова Цимпфера РИА Новости 21 сентября.

Врач отметил, что это напоминает поведение врачей в деле об отравлении Скрипалей в Солсбери, Великобритания.

«Я часто бывал в Солсбери по личным делам, и если вы меня спросите, в случае со Скрипалями я тоже никогда не слышал врачей», — сказал Цимпфер.

История клиники «Шарите»: от радистки Кэт до Навального и Кернеса, скандал с Тимошенко и чипсы для Ющенко © REUTERS, Michele Tantussi Сергей Скрипаль, шпионивший в России для британских спецслужб, и его дочь.

Британские власти обвиняли Россию, ссылаясь на якобы лабораторные данные, однако позднее это не нашло подтверждения. Тем не менее Запад до сих пор обвиняет Москву в отравлении Скрипалей.

Ситуация с Навальным развивается аналогичным образом: власти ФРГ обвинили Россию в отравлении оппозиционера, однако отказываются предоставить доказательства и допускать российских следователей к пострадавшему.

Россия сразу выразила готовность сотрудничать с ФРГ в расследовании дела Навального, но немецкая сторона игнорирует все запросы российских силовиков.