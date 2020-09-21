«Сегодня Киев находится в мощном, системном управленческом кризисе. Этот кризис связан с непрофессиональной и неэффективной властью. Приоритет нашей команды — безопасность и комфорт проживания в городе для киевлян, повышение привлекательности Киева для туризма и ведения бизнеса. Но прежде Киев должен быть комфортным именно для киевлян», — заявил Кучеренко.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала местные выборы возможностью перезагрузить некомпетентную власть и прекратить эксперименты над страной.
Алексей Кучеренко — депутат Верховной Рады, экс-министр по вопросам ЖКХ.
Ранее в мэры украинской столицы уже выдвинулись депутат Ирина Верещук (партия «Слуги народа»), шоумен Сергей Притула («Голос»), экс-глава СБУ Виктор Смешко, бизнесмен Андрей Пальчевский («Победа Пальчевского») и другие. Кроме того, на новый срок намерен переизбираться действующий градоначальник Виталий Кличко, который выдвинут партией УДАР. О своей поддержке его кандидатуры объявила также партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Согласно опросам, Кличко имеет все шансы на переизбрание. Согласно социологам, во втором туре он уверенно побеждает любого из своих оппонентов.