Конференция Киевской городской партийной организации «Батькивщина» приняла решение о выдвижении Алексея Кучеренко кандидатом на должность мэра на очередных выборах 25 октября. Об этом 21 сентября говорится на сайте партии

Смешко идет в мэры Киева © скриншот с видео 112 Украина

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала местные выборы возможностью перезагрузить некомпетентную власть и прекратить эксперименты над страной.

Алексей Кучеренко — депутат Верховной Рады, экс-министр по вопросам ЖКХ.

Ранее в мэры украинской столицы уже выдвинулись депутат Ирина Верещук (партия «Слуги народа»), шоумен Сергей Притула («Голос»), экс-глава СБУ Виктор Смешко, бизнесмен Андрей Пальчевский («Победа Пальчевского») и другие. Кроме того, на новый срок намерен переизбираться действующий градоначальник Виталий Кличко, который выдвинут партией УДАР. О своей поддержке его кандидатуры объявила также партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Согласно опросам, Кличко имеет все шансы на переизбрание. Согласно социологам, во втором туре он уверенно побеждает любого из своих оппонентов.