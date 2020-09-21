Белоруссии в нынешней ситуации пригодился бы опыт всех трех русских республик. Об этом в комментарии Радио Sputnik заявил публицист Анатолий Вассерман

Опыт самой Белоруссии уникален, как опыт выживания и сохранения в крайне сложных и переменчивых условиях, сказал собеседник издания.

«Опыт Российской Федерации как опыт выкарабкивания из-под обломков ложных теорий и основанных на них ложных практик, и опыт Украины, как не надо делать ни при каких обстоятельствах. В частности, превратить русское большинство населения Украины в нечто нерусское, по возможности и антирусское привела к тому, что любые правители Украины вынуждены действовать против интересов громадного большинства своих сограждан», — считает аналитик.

Триумф прозрения. Лукашенко назвал семь фактов о прошлом и ни одного о будущем © REUTERS, Tut.By via REUTERS

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.