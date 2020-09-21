Опыт самой Белоруссии уникален, как опыт выживания и сохранения в крайне сложных и переменчивых условиях, сказал собеседник издания.
«Опыт Российской Федерации как опыт выкарабкивания из-под обломков ложных теорий и основанных на них ложных практик, и опыт Украины, как не надо делать ни при каких обстоятельствах. В частности, превратить русское большинство населения Украины в нечто нерусское, по возможности и антирусское привела к тому, что любые правители Украины вынуждены действовать против интересов громадного большинства своих сограждан», — считает аналитик.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.