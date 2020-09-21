«Есть незначительные превышения, которые присущи понедельнику. Они наблюдаются у автомагистралей. То, что публикуется в интернете о загрязнении воздуха, то таких показателей нет», — сказал Рубан.
По его словам, сейчас специалисты продолжают проводить замеры. Согласно данным мониторинга качества воздуха, «красный» уровень зафиксирован в районе улицы Крушельницкой. «Оранжевые» показатели фиксируют на Харьковском шоссе и улице Драгоманова.
Накануне в Дарницком районе Киева вспыхнул пожар на свалке. Огонь перекинулся на торфяники, в связи с чем часть столицы оказалась в дыму.