В Киеве наблюдается небольшое превышение показателей загрязнения воздуха вблизи автомагистралей. Об этом 21 сентября в комментарии «РБК-Украина» заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан

«Есть незначительные превышения, которые присущи понедельнику. Они наблюдаются у автомагистралей. То, что публикуется в интернете о загрязнении воздуха, то таких показателей нет», — сказал Рубан.

Украинская столица в дыму: горожане вынуждены сидеть по домам из-за пожара на свалке © -gregg- / flickr

Накануне в Дарницком районе Киева вспыхнул пожар на свалке. Огонь перекинулся на торфяники, в связи с чем часть столицы оказалась в дыму.