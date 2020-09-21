В программе «Ты не поверишь» на НТВ правозащитник заявил, что его подзащитная собиралась узаконить свои отношения со стриптизером, а для этого Глушко нужно развестись с женой.
По словам Лялина, именно желая заполучить штамп в паспорте, девушка и сообщила артисту, что беременна.
Поняв, что шоумен не желает на ней жениться, девушка решила отомстить.
«Настя хотела порвать отношения и устроила последнюю встречу, при этом сняв это на камеру», — рассказал Лялин.
Сама Анастасия Шульженко заявила на аналогичном ток-шоу, что до сих пор любит Тарзана.
Скандал в семье Королевой и Глушко разразился, когда 23-летняя Шульженко выложила пост с признанием, что беременна от Тарзана.
Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королевой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности. Певица написала заявление в полицию по факту кражи. Известно, что заведено уголовное дело и проводится расследование.
Позже шоумен нашел в себе силы и сделал публичное признание, что не хочет отрицать очевидное.
Шульженко появилась в эфире одного из ток-шоу, где не подтвердилось отцовство Тарзана в отношении ее будущего ребенка.
Кражу любовница отрицает, но теперь ей грозит еще и ответственность за публикацию видео интимного характера с участием артиста.