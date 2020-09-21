После громкого признания супруга певицы Наташи Королевой стриптизера Сергея Глушко в измене, любовница Анастасия Шульженко решила до последнего биться с соперницей за мужчину, и готова увести его из семьи, сообщает 21 сентября портал «Дни.ру» со ссылкой на адвоката девушки Вадима Лялина

В программе «Ты не поверишь» на НТВ правозащитник заявил, что его подзащитная собиралась узаконить свои отношения со стриптизером, а для этого Глушко нужно развестись с женой.

По словам Лялина, именно желая заполучить штамп в паспорте, девушка и сообщила артисту, что беременна.

Поняв, что шоумен не желает на ней жениться, девушка решила отомстить.

«Настя хотела порвать отношения и устроила последнюю встречу, при этом сняв это на камеру», — рассказал Лялин.

Любовница Тарзана боится за свою жизнь из-за Наташи Королевой © passion.ru Анастасия Шульженко заявила на аналогичном ток-шоу, что до сих пор любит Тарзана.

Скандал в семье Королевой и Глушко разразился, когда 23-летняя Шульженко выложила пост с признанием, что беременна от Тарзана.

Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королевой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности. Певица написала заявление в полицию по факту кражи. Известно, что заведено уголовное дело и проводится расследование.

Позже шоумен нашел в себе силы и сделал публичное признание, что не хочет отрицать очевидное.

Шульженко появилась в эфире одного из ток-шоу, где не подтвердилось отцовство Тарзана в отношении ее будущего ребенка.

Кражу любовница отрицает, но теперь ей грозит еще и ответственность за публикацию видео интимного характера с участием артиста.