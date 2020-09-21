«Наш журналист прошел три кордона охраны полиции, чтобы добраться до места события в Совиньоне. Там собрались десятки противников партии, которые потом разошлись», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что глава Нацкорпуса Андрей Билецкий несколько раз призывал сторонников помешать проведению мероприятия.
Он говорил, что там пройдет съезд организации «Патриоты За жизнь» (силовой блок партии ОПЗЖ), участников которой называл «боевиками Кивы-Медведчука».
Кива заявил, что Билецкий солгал: никакого съезда «Патриотов За жизнь» не планировалось.
По его словам, в Совиньоне запланирована партийная конференция ОПЗЖ, которая должна проходить по закону и где будут выдвигать кандидатов в депутаты и мэры.