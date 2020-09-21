На территории, где проходила конференция «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) в Одессе, произошел конфликт националистов с полицией. Об этом 21 сентября сообщает PavlovskyNews в Telegram

«Наш журналист прошел три кордона охраны полиции, чтобы добраться до места события в Совиньоне. Там собрались десятки противников партии, которые потом разошлись», — говорится в сообщении.

«Бешеные псы» Билецкого. Что известно о напавших на Сивохо «азовцах» © Страна.ua Андрей Билецкий несколько раз призывал сторонников помешать проведению мероприятия.

Он говорил, что там пройдет съезд организации «Патриоты За жизнь» (силовой блок партии ОПЗЖ), участников которой называл «боевиками Кивы-Медведчука».

Кива заявил, что Билецкий солгал: никакого съезда «Патриотов За жизнь» не планировалось.

По его словам, в Совиньоне запланирована партийная конференция ОПЗЖ, которая должна проходить по закону и где будут выдвигать кандидатов в депутаты и мэры.