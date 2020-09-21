Глава оппозиционного Координационного совета (КС) Светлана Тихановская на фоне протестов шахтеров «Беларуськалия» обратилась к сотрудникам силовых структур с предложением игнорировать приказы властей. Соответствующая публикация появилась у нее в Telegram-канале «Пул первой» 21 сентября

«Спросите себя: готовы ли вы нарушать закон в личных интересах одного человека? Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником — это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать, не губите свою жизнь и карьеру. Иногда по-настоящему офицерский поступок — это перестать на время быть офицером. Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне», — говорится в обращении Тихановской.

Она также пообещала, что система «превращения служащих в рабов» уйдет в прошлое, как и необходимость отработки после обучения, а те сотрудники милиции, что уже уволены, будут восстановлены с непрерывным стажем и выслугой.

Болкунец предположил, чем закончится затея Тихановской с «черным списком по Белоруссии» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Тарайковского.

В перечень должны войти имена чиновников и силовиков, которые принимали участие в разгоне митингов.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Оппозиция считает результаты сфабрикованными.

Через несколько дней после голосования Светлана Тихановская уехала в Литву, объяснив, что боится за безопасность семьи.

Из Европы оппозиционерка создала Координационый совет, который по задумке должен был передать ей власть от действующего лидера страны Александра Лукашенко.

По факту создания этой организации было заведено уголовное дело о захвате власти и угрозе нацбезопасности страны.

Часть членов президиума КС, в том числе Мария Колесникова, арестованы, другие уехали на Украину и в Польшу.