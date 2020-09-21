«Морис Ибрагим завсегдатый на Куликовом поле, он знаменит лояльностью к России. Теперь они оба первые претенденты на пост одесского мэра», — говорится в сообщении.
Шесть лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками майдана. Приехавшие накануне в город футбольные фанаты и активисты с опытом уличных боев в Киеве сумели разгромить своих противников, после чего направились к лагерю оппонентов на Куликовом поле и подожгли Дом профсоюзов, где укрывались сторонники федерализации. В результате действий праворадикалов заживо сгорели более 40 человек.