Первыми кандидатами на должность мэра Одессы стали активисты Михаил Кузаконь и Морис Ибрагим, последний из которых принимал участие в событиях 2 мая 2014 года на стороне Антимайдана. Об этом 21 сентября «Украинской Службе Информации» рассказали в Одесской городской территориальной комиссии

Политические игры вместо борьбы с коронавирусом. Зачем министра здравоохранения Украины отправляют в Одессу © Facebook, Максим Степанов

Шесть лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками майдана. Приехавшие накануне в город футбольные фанаты и активисты с опытом уличных боев в Киеве сумели разгромить своих противников, после чего направились к лагерю оппонентов на Куликовом поле и подожгли Дом профсоюзов, где укрывались сторонники федерализации. В результате действий праворадикалов заживо сгорели более 40 человек.