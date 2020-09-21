Среди опрошенных украинцев, которые уже определились с выбором будущего президента, за действующего главу государства готовы отдать голоса 22,2 %, а за предыдущего лидера Украины Петра Порошенко хотят проголосовать 13,2% опрошенных. Такие данные 21 сентября привел Киевский международный институт социологии на своем сайте

В 2019 году, когда граждане Украины выбирали президента, во втором туре Зеленский победил с 73,22% голосов, а его оппонент Порошенко набрал 24,45%.

Такой же расклад сил сохранился бы и сейчас, если бы выборы проходили в середине сентября. Единственное, что поменялось, — рейтинги обоих политиков упали. Всему есть предел. Эксперт рассказал, что начнется, когда рейтинг Зеленского упадет до 10% © president.gov.ua

У остальных кандидатов, как и прежде, поддержка значительно ниже.

Согласно данным нового опроса, среди тех, кто уже определился со своим кандидатом, 9,3% — за Юрия Бойко, 6,8% — за Юлию Тимошенко. Игорь Смешко, Олег Ляшко, Анатолий Гриценко и Александр Вилкул набирают менее 5% голосов.

При этом 13% опрошенных пока не определились, кого бы они хотели видеть следующим президентом Украины.

Последний опрос Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива показал, что действующему президенту Зеленскому не доверяют 49% граждан.

Следующие президентские выборы на Украине должны состояться весной 2024 года.