В Белоруссии не будет приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы», заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 21 сентября

«Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому, что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к справедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации», — сказал Лукашенко, согласовывая назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО «БелАЗ».

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«Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня и, уверен, без вас», — добавил он.

Лукашенко также отметил, что государство всегда будет поддерживать БелАЗ, так как это белорусский бренд и достояние страны.