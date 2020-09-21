Президент Украины Владимир Зеленский пообещал взять под личный контроль проблему с отсутствием школы в одном из густонаселенных жилых районов Одессы. Об этом 21 сентября УНН рассказал правозащитник из общественной организации «Общая цель» Артем Каспарьян

И за Ройтбурда, и за Жукова. Мэр Одессы Труханов пытается усидеть на всех стульях © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

Каспарьян отметил, что в районе жилого массива «Альтаир», где проживает около 20 тысяч человек, ситуация с отсутствием учебных заведений катастрофическая, но он убежден, что власть не способна решить эту проблему.