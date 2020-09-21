«Ситуация очень непростая. В этом районе велась хаотичная застройка, все застроено 25-этажками, но не предусмотрена инфраструктура — детские сады и школы. Мы подняли этот вопрос, 1800 местных жителей района подписали обращение к президенту, чтобы он повлиял на ситуацию, потому что мэр и горсовет ничего не делают. Я подошел к президенту, передал просьбу от людей, он сказал, что наберет [мэра Геннадия] Труханова, и пообещал посодействовать решению вопроса», — рассказал он.
Каспарьян отметил, что в районе жилого массива «Альтаир», где проживает около 20 тысяч человек, ситуация с отсутствием учебных заведений катастрофическая, но он убежден, что власть не способна решить эту проблему.