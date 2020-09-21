По словам Золотарева, у Украины в отношениях с Лукашенко последние годы было партнерство «без поцелуев», которое выражалось во взаимовыгодном сотрудничестве: поставка из республики техники и горючего для Украины, заправка мозырским дизтопливом, также Минск предоставил переговорную площадку для Трехсторонней контактной группы.
Теперь из-за действий Верховной Рады, не признавшей выборы в Белоруссии, все это поставлено под угрозу.
«Естественно, Лукашенко надо было отреагировать. Отреагировал он в формате, который демонстрировал [Владимир] Путин: нет конфликта между народами, есть безумие политиков. С информационной точки зрения это правильная постановка вопроса. То есть он не отождествляет политическую элиту Украины с народом», — сказал Золотарев.
По мнению аналитика, поведение Украины и западных политиков толкает Лукашенко на сближение с Москвой, больше ему сейчас бежать некуда, и это значит, что в среднесрочной перспективе действующего президента республики «могут понизить в должности с председателя колхоза до главного агронома».
Полностью интервью можно прочитать здесь.