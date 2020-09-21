Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях призвал народы сопредельных стран, в том числе Украины, «остановить своих безумных политиков». Это реакция Минска на непризнание властями Украины выборов в соседней республике, рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв

По словам Золотарева, у Украины в отношениях с Лукашенко последние годы было партнерство «без поцелуев», которое выражалось во взаимовыгодном сотрудничестве: поставка из республики техники и горючего для Украины, заправка мозырским дизтопливом, также Минск предоставил переговорную площадку для Трехсторонней контактной группы.

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«Естественно, Лукашенко надо было отреагировать. Отреагировал он в формате, который демонстрировал [Владимир] Путин: нет конфликта между народами, есть безумие политиков. С информационной точки зрения это правильная постановка вопроса. То есть он не отождествляет политическую элиту Украины с народом», — сказал Золотарев.

По мнению аналитика, поведение Украины и западных политиков толкает Лукашенко на сближение с Москвой, больше ему сейчас бежать некуда, и это значит, что в среднесрочной перспективе действующего президента республики «могут понизить в должности с председателя колхоза до главного агронома».

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