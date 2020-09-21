В частности, таким образом, ячейка «Слуги народа» решила поздравить украинцев с Рождеством Пресвятой Богородицы.
«Сейчас православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати наиболее важных религиозных праздников, который прославляет рождение Матери Иисуса Марии и символизирует единство Бога с человеческим родом в образе Девы. В этот день традиционно молятся Богородице за здоровье и счастье семьи, а также просят у нее защиты и благословения», — говорится в сообщении.