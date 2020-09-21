Партия «Слуга народа» повесила логотип партии на икону Богородицы и покрасила ее в зеленый цвет. Соответствующий пост был сделан 21 сентября в Facebook

«Зелен виноград». «Слуги народа» идут к поражению на местных выборах на Западной Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Сейчас православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати наиболее важных религиозных праздников, который прославляет рождение Матери Иисуса Марии и символизирует единство Бога с человеческим родом в образе Девы. В этот день традиционно молятся Богородице за здоровье и счастье семьи, а также просят у нее защиты и благословения», — говорится в сообщении.