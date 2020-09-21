У здания Красного корпуса Киевского университета имени Тараса Шевченко, где накануне «Слуга народа» представила своих кандидатов на местные выборы, проходит акция «Образование без политики». Об этом 21 сентября сообщает «Интерфакс-Украина»

«Зелен виноград». «Слуги народа» идут к поражению на местных выборах на Западной Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В руках они держат плакаты с надписями: «Образование без политики», «Красный — цвет стыда», «Университет не место для собраний политических партий», «Нет зеленому КНУ», «Шева не зеленый», «Верховенство права?», «Студенты молчать не будут».

«Участники акции осуждают действия администрации КНУ им. Шевченко и считают, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон «О высшем образовании» и устав университета», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники требуют отстранить ректора университета Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения расследования.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. По данным опроса группы «Рейтинг», 16% украинцев поддерживают «Слугу народа», «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 11,9%, «Европейскую солидарность» — 11,3%, «Батькивщину» — 8,2%.