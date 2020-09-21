К десяти часам утра возле здания Красного корпуса собралось около 50 человек.
В руках они держат плакаты с надписями: «Образование без политики», «Красный — цвет стыда», «Университет не место для собраний политических партий», «Нет зеленому КНУ», «Шева не зеленый», «Верховенство права?», «Студенты молчать не будут».
«Участники акции осуждают действия администрации КНУ им. Шевченко и считают, что разрешение проводить на территории вуза политическое мероприятие нарушает закон «О высшем образовании» и устав университета», — говорится в сообщении.
Кроме того, участники требуют отстранить ректора университета Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения расследования.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. По данным опроса группы «Рейтинг», 16% украинцев поддерживают «Слугу народа», «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 11,9%, «Европейскую солидарность» — 11,3%, «Батькивщину» — 8,2%.