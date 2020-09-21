Украинские политические силы, подписавшие невыгодные для страны Минские соглашения, позиционируют себя как патриоты. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук, передает «Гордон» 20 сентября

«Сегодня в Украине такая ситуация, что некоторые политические силы, которые только что подписывали эти Минские соглашения и подписали их так, что мы их не можем выполнить, и натворили там такого, что еще разгребать придется очень и очень долго и много, сейчас превратились в учителей, что они единственные патриоты, рвут на себе рубашку, все остальные враги, присвоили себе роль великих патриотов Украины, присвоили, приватизировали и везде говорят: "Мы это сделаем, дайте нам еще раз власть"», — сказал Кравчук.

Дискуссия дипломатов: что думают о «Минске-2» Россия и Украина © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Посмотрите на Киев, на всех улицах уже портреты: "надо взять власть", "мы превратим Киев в европейскую столицу" и так далее. Ну а чего вы не делали пять лет назад это. Кто вам мешал? Теперь уже научились, тогда не умели. Я им задаю такой вопрос, они говорят: "Так Россия мешала". Можно подумать, что она сегодня не мешает, она где-то, что, испарилась в небо, ее нет? То есть люди говорят — стыдно это даже слушать», — добавил глава украинской делегации.

Трехсторонняя контактная группа утвердила 12 пунктов Минских соглашений в сентябре 2014 года. В феврале 2015 года при участии Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. С украинской стороны их согласовывал пятый президент страны Петр Порошенко.