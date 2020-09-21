По его словам, в немецком обществе борются две линии.
«Одна прагматическая, которая выступает за дружбу и сотрудничество с Россией в рамках двусторонних интересов, другая считает, что нужно проводить только политику либеральных ценностей. А Навальный рассматривается как оппозиционер, который защищает европейские либеральные ценности в РФ. И сразу был выстроен нарратив, что Россия отравила главного российского оппозиционера, который выступает за западные ценности», — рассказал Александр Рар.
Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где военные медики заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Потом германский Кабмин сообщил, что эти выводы были подтверждены также в лабораториях Швеции и Франции, при этом отказался уточнить, в каких конкретно лабораториях.
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.