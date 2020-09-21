Из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным в ФРГ активизировались силы, которые всегда были против особо близких отношений с Россией. Это трансатлантические круги, Партия зеленых, очень влиятельные средства массовой информации, рассказал в интервью «БИЗНЕС Online» немецкий политолог Александр Рар

По его словам, в немецком обществе борются две линии.

«Одна прагматическая, которая выступает за дружбу и сотрудничество с Россией в рамках двусторонних интересов, другая считает, что нужно проводить только политику либеральных ценностей. А Навальный рассматривается как оппозиционер, который защищает европейские либеральные ценности в РФ. И сразу был выстроен нарратив, что Россия отравила главного российского оппозиционера, который выступает за западные ценности», — рассказал Александр Рар.

Немецкий эксперт Рар сказал, что в России на самом деле думают о Германии и ситуации с Навальным © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где военные медики заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Потом германский Кабмин сообщил, что эти выводы были подтверждены также в лабораториях Швеции и Франции, при этом отказался уточнить, в каких конкретно лабораториях.

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.