В Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу появилась экспозиция, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где также представлены несколько полотен с изображением героев Донецкой Народной Республики. Об этом 20 сентября сообщил Telegram-канал МАЙ ДНР

В Донецке открыли памятник Гиви © dsnews.ua изображен командир подразделения «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви. Автор портрета не называется.

Ранее стало известно, что в Донецке, на Аллее героев, рядом с монументом «Твоим освободителям, Донбасс», открыли бюст Гиви.

Михаил Толстых руководил подразделением «Сомали», которое состояло из уроженцев Донбасса, вставших на защиту своей земли, его бойцы вместе с командиром принимали участие в боях за Славянск, Иловайск и Донецкий аэропорт.

В 2015 и 2016 годах на Гиви были совершены покушения, в которых Толстых удалось выжить, но в начале февраля 2017 года он погиб при обстреле его военной части, в связи с чем в республике был объявлен трехдневный траур.