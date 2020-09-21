Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов обратился в ООН с просьбой расследовать устроенную Украиной водную блокаду Крымского полуострова, сообщает РИА Новости 21 сентября

«Обращение с просьбой организовать соответствующее расследование в связи с организацией Украиной водной блокады крымского полуострова, направлено в адрес специального докладчика ООН по вопросу влияния санкций на права человека Алены Довгань», — сказал Молохов.

По его данным, крымский рыбокомбинат в Красноперекопске в ближайшее время также направит жалобу в комитет ООН по правам человека в Женеве на действия Украины в связи с водной блокадой Крыма.

В середине сентября украинская сторона заявила, что не будет снабжать Крым водой до полной «деоккупации» региона.

На что глава Крыма Сергей Аксенов ответил, что на такое заявление «трудно найти цензурные слова» и Украине самой нужно «освободиться от оккупационного режима».

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Сейчас на полуострове предпринимаются дополнительные меры по решению вопроса.

В том числе рассматривается возможность строительства постоянного водовода из водохранилища в Белогорском районе в Симферополь.