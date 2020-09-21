Детские сады и школы на Украине могут не справиться со второй волной коронавируса. Такую точку зрения озвучил врач-эпидемиолог Андрей Александрин, передает 21 сентября ria-m.tv

В Киевской области 14 школ закрыли на карантин из-за коронавируса © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

«Если вернуться к замкнутым помещениям, то это прежде всего наши социально значимые объекты — детские садики, школы, лечебные учреждения. Нигде в них нет элементарной, качественно работающей, эффективной, приточно-вытяжной механической вентиляции», — рассказал врач.

Он добавил, что очень важно, следить за циркуляцией воздуха в помещениях.

«До тех пор, пока мы не научимся следить за кратностью воздухообмена, за температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти выделения миллиардов гривен, непонятные закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда», — пояснил он.

Александрин возложил ответственность за полный провал в подготовке к учебному году на министра образования Анну Новосад и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Эпидемиолог считает, что страна абсолютна не готова к запуску обучения.