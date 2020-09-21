По его словам, они могут стать большим очагом заражения коронавирусом.
«Если вернуться к замкнутым помещениям, то это прежде всего наши социально значимые объекты — детские садики, школы, лечебные учреждения. Нигде в них нет элементарной, качественно работающей, эффективной, приточно-вытяжной механической вентиляции», — рассказал врач.
Он добавил, что очень важно, следить за циркуляцией воздуха в помещениях.
«До тех пор, пока мы не научимся следить за кратностью воздухообмена, за температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти выделения миллиардов гривен, непонятные закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда», — пояснил он.
Александрин возложил ответственность за полный провал в подготовке к учебному году на министра образования Анну Новосад и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
Эпидемиолог считает, что страна абсолютна не готова к запуску обучения.