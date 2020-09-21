Польша, Литва и Румыния предлагают Евросоюзу ввести безвизовый режим с Белоруссией, а также предоставить доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО. Об этом говорится в заявлении президентов трех стран, передает РИА Новости в понедельник, 21 сентября

«Мы считаем, что, поддерживая народ Белоруссии, Европейский союз — как крупная мировая экономическая держава — должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Белоруссии», — говорится в заявлении.

Пакет, по мнению авторов, должен включать «содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО; безвизовый режим при наличии необходимых условий; содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси».

Помощь «друга». Польша и Литва хотят «стабилизировать» Белоруссию за чужие деньги © Facebook, Saulius Skvernelis

«Мы призываем международное сообщество присоединиться к Европейскому союзу и его государствам-членам в подготовке позитивной повестки дня для Белоруссии вместе с пакетом поддержки политических, экономических и социальных преобразований в стране», — говорится в заявлении.

Президенты Польши, Литвы и Румынии в то же время заявляют, что будут уважать любое решение белорусского народа, принятое законным путем.