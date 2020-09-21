«Мы считаем, что, поддерживая народ Белоруссии, Европейский союз — как крупная мировая экономическая держава — должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Белоруссии», — говорится в заявлении.
Пакет, по мнению авторов, должен включать «содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО; безвизовый режим при наличии необходимых условий; содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси».
Кроме того, в него предлагается включить «доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси, увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и увеличении инвестиций».
«Мы призываем международное сообщество присоединиться к Европейскому союзу и его государствам-членам в подготовке позитивной повестки дня для Белоруссии вместе с пакетом поддержки политических, экономических и социальных преобразований в стране», — говорится в заявлении.
Президенты Польши, Литвы и Румынии в то же время заявляют, что будут уважать любое решение белорусского народа, принятое законным путем.