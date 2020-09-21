Партия «Слуга народа» в воскресенье провела съезд для выдвижения кандидатов в депутаты Киевсовета и мэра столицы на территории главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, чем нарушила законодательство. Об этом 21 сентября сообщил студенческий парламент университета

Долинский: Мы подаём в суд на решение Киевсовета отмечать юбилеи пособников нацистов © Journalist Today Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заверил, что в случае установления нарушения закона партия готова понести ответственность. «Красный корпус — знаковая для столицы локация. А мы выступаем за новое качество столицы — без незаконных застроек, нарушений и прочего. Если будут какие-то санкции, мы готовы», — сказал он.