По его данным, партия нарушила часть 3 статьи 31 Закона Украины «Об образовании», которая гласит, что политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях.
Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заверил, что в случае установления нарушения закона партия готова понести ответственность.
«Красный корпус — знаковая для столицы локация. А мы выступаем за новое качество столицы — без незаконных застроек, нарушений и прочего. Если будут какие-то санкции, мы готовы», — сказал он.