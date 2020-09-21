Украинская поп-певица 37-летняя Анна Седокова на днях в шоу Первого канала «Вечерний Ургант» рассказала о своей тайной свадьбе, про которую не знали даже ее родители

Фанаты не ожидали: Седокова кардинально изменилась © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк Яниса Тимма еще 6 сентября. Но о радостном событии стало известно только сейчас. По словам звезды, если бы не приглашение телеэфир, они с избранником так бы и держали свою свадьбу в тайне от публики.

Седокова рассказала, что торжество прошло без лишнего шума. Жених и невеста устроили его в подмосковной Барвихе. Гостей на бракосочетании не было. В зале присутствовали только дети артистки от предыдущих браков и фотограф. Даже родители исполнительницы и спортсмена не знали о том, что они поженились.

Предложение руки и сердца Седокова получила два месяца назад. Исполнительница и баскетболист обручились во время отдыха в Майами. Спортсмен преподнес невесте кольцо и букет роз.