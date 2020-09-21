Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех покинул свой пост из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает РИА Новости

«После серьезного размышления я принял решение уйти в отставку с поста министра здравоохранения», — заявил Войтех журналистам.

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Ранее Бабиш заявлял, что вопрос об отставке Войтеха неуместен, так как министр «должен решать проблемы, которые никто в истории еще не решал».

В Чехии за последние дни значительно возросло число заболевших COVID-19 — в четверг, 17 сентября, число новых случаев заражения достигло 3130 человек, что стало наивысшим показателем среди стран Центральной Европы.