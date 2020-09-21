«После серьезного размышления я принял решение уйти в отставку с поста министра здравоохранения», — заявил Войтех журналистам.
Он отметил, что тем самым хочет дать простор для новых решений по борьбе с коронавирусом. О своем увольнении он уже проинформировал премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Ранее Бабиш заявлял, что вопрос об отставке Войтеха неуместен, так как министр «должен решать проблемы, которые никто в истории еще не решал».
В Чехии за последние дни значительно возросло число заболевших COVID-19 — в четверг, 17 сентября, число новых случаев заражения достигло 3130 человек, что стало наивысшим показателем среди стран Центральной Европы.