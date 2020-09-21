Вице-премьер Украины и первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников пояснил, что законодатели понимают под готовящимся в стране переходным законодательством для восточной части страны и кто конкретно попадет под амнистию. Об этом он сообщил в эфире канала «Украина 24» 20 сентября

По словам Резникова, не нужно бояться слова «амнистия». Вокруг этой формулировки сейчас много «риторики и переживаний» на Украине, полагает он.

Премьер уверен, что амнистия нужна, он привел в пример 260 военных конфликтов в мире, которые закончились именно так.

Политик призвал жителей Донбасса не бояться «возвращения официальной Украины на эти территории», так как в переходном законодательстве будет прописано, кто «жертва», а кто должен быть судим.

«Кто совершил военные преступления, геноцид против человечества — им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание не только в соответствии с украинскими законами, но и со всеми международными конвенциями», — сказал Резников.

Во время телевизионного эфира премьер напомнил, что правительство готовит для Донбасса специальное переходное законодательство, которое должно помочь реинтегрировать регион.

Правда, какие именно критерии позволят разграничить «жертв» и «коллаборантов», Резников не уточнил.

Резников анонсировал «закон о справедливости» как «переходное» правосудие для Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так называемый закон об амнистии Верховная Рада приняла 17 сентября в первом чтении.

В законе предлагается установить, что амнистия не применяется к «преступлениям против мира и безопасности человечества, а также к статьям кодекса в отношении преступлений агрессии, геноцида и преступлений против человечности».