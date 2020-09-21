По словам Резникова, не нужно бояться слова «амнистия». Вокруг этой формулировки сейчас много «риторики и переживаний» на Украине, полагает он.
Премьер уверен, что амнистия нужна, он привел в пример 260 военных конфликтов в мире, которые закончились именно так.
Политик призвал жителей Донбасса не бояться «возвращения официальной Украины на эти территории», так как в переходном законодательстве будет прописано, кто «жертва», а кто должен быть судим.
«Кто совершил военные преступления, геноцид против человечества — им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание не только в соответствии с украинскими законами, но и со всеми международными конвенциями», — сказал Резников.
Во время телевизионного эфира премьер напомнил, что правительство готовит для Донбасса специальное переходное законодательство, которое должно помочь реинтегрировать регион.
Правда, какие именно критерии позволят разграничить «жертв» и «коллаборантов», Резников не уточнил.
По мнению политика, процесс «возврата» республик в состав Украины займет 25 лет.
Так называемый закон об амнистии Верховная Рада приняла 17 сентября в первом чтении.
В законе предлагается установить, что амнистия не применяется к «преступлениям против мира и безопасности человечества, а также к статьям кодекса в отношении преступлений агрессии, геноцида и преступлений против человечности».