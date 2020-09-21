«Мы создаем и создали оружие, подобного которому никто никогда не видел», — сказал Трамп, отметив, что российский президент Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, КНДР, «все завидуют тому, что мы делаем».
По словам американского лидера, всего за 3,5 года его президентства армия США восстановила свою мощь.
September 20, 2020
В сентябре Трамп заявлял, что у Соединенных Штатов якобы есть вооружение, которого нет ни у России, ни у Китая. Он также отмечал, что за последние три с половиной года на американскую армию было потрачено $2,5 трлн. По его словам, сейчас Вооруженные силы США «сильнее, чем когда-либо».
В мае американский президент объявил о разработке в США гиперзвуковой ракеты, которую он назвал «супер-пупер», она, по его словам, в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас.