Россия и Китай завидуют Соединенным Штатам, у которых есть не имеющее аналогов в мире оружие. Об этом 20 сентября заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в городе Фейетвилл

«Мы создаем и создали оружие, подобного которому никто никогда не видел», — сказал Трамп, отметив, что российский президент Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, КНДР, «все завидуют тому, что мы делаем».

По словам американского лидера, всего за 3,5 года его президентства армия США восстановила свою мощь.

У Китая есть мощное оружие в войне против США, Америку ждет жестокий удар – эксперт © REUTERS, Aly Song/File Photo

В мае американский президент объявил о разработке в США гиперзвуковой ракеты, которую он назвал «супер-пупер», она, по его словам, в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас.