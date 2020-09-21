Депутат ландтага Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен рассказала об угрозах США из-за «Северного потока – 2». Об этом 20 сентября сообщает «Комсомольская правда»

«Северный поток – 2»: Германия предлагает США «взятку» за отказ от санкций © AP, Michael Sohn Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода», — заявила она.

По мнению Петерзен, отказ от газопровода, в котором заинтересована Германия, повлечет за собой негативные последствия для немецкой экономики. Она отметила, что в реализации проекта принимают участие многие немецкие и европейские компании.

Ранее стало известно, что власти Германии в августе 2020 года предложили США сделку по «Северному потоку-2». Берлин заявил, что готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. Вашингтон в обмен должен отказаться от санкций против газопровода.

В сентябре США ответили на предложение Германии. Американская сторона попросила не увязывать диверсификацию источников энергии с «Северным потоком-2», поскольку в Вашингтоне видят в проекте не просто конкурента на рынке. По мнению США, проект представляет угрозу энергетической безопасности Европы. Они также считают, что с помощью газа Россия будет оказывать политическое давление на европейские страны и особенно Украину.