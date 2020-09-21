«Это образование будет устойчиво, потому что уже очевидно, что Белоруссия без России — спасибо нашим западным партнерам — в одиночку не выживет в качестве полноценного государства. Поэтому это государство будет устойчиво», — подчеркнул политолог.
По его словам, в перспективе конфедерация Белоруссии и России вполне может привести к созданию единого государства.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.
Договор о создании Союзного государства (СГ) России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года.
СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
Напомним, Советский Союз был конфедеративным государством, что в момент ослабления центральной власти в начале 90-х годов прошлого века ускорило его распад.