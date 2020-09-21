Отказываясь признавать интеграционные процессы на постсоветском пространстве, Запад ставит под угрозу территориальную целостность таких стран, как США и Великобритания, сказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру 18 сентября

Говоря о возможном непризнании Союзного государства России и Белоруссии, он отметил, что «это не дело Запада — признавать или не признавать добровольный союз двух суверенных государств».

«А если вы с этим не согласны, то в этом случае можно делить Германию на ГДР и ФРГ, Америку — на северные штаты США и Конфедерацию, Великобританию — на Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию», — сказал Мухин.

Над пропастью во Ржеве. Точка невозврата Союзного государства Россия-Белоруссия не пройдена © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Политолог отметил, что «это нонсенс, если будут какие-то санкции, непризнание или любое другое противодействие этому», поскольку речь идет о добровольном союзе.