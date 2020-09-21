Говоря о возможном непризнании Союзного государства России и Белоруссии, он отметил, что «это не дело Запада — признавать или не признавать добровольный союз двух суверенных государств».
«А если вы с этим не согласны, то в этом случае можно делить Германию на ГДР и ФРГ, Америку — на северные штаты США и Конфедерацию, Великобританию — на Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию», — сказал Мухин.
По его словам, если «наши западные партнеры» запустят санкции и непризнание, то таким образом они рискуют запустить «очень деструктивные процессы» у самих себя.
Политолог отметил, что «это нонсенс, если будут какие-то санкции, непризнание или любое другое противодействие этому», поскольку речь идет о добровольном союзе.