Глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что Париж и Берлин уже не могут считаться посредниками в переговорах по Донбассу, сказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру 18 сентября

Он отметил, что в своем недавнем интервью Лавров «фактически признал, что Германия и Франция не просто потакают, а подыгрывают Украине, что они разделяют как минимум часть украинских позиций».

«Вот это ключевая угроза переговорному процессу, поскольку такая трактовка поведения Берлина и Парижа с российской стороны дискредитирует их посредническую роль и переводит их в статус участника конфликта», — подчеркнул эксперт.

Донбасс: Киев отказывается обсуждать политические вопросы © из личного архива Натальи Никоноровой

Между тем, Минские договоренности остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров по ситуации в Донбассе. Такой тезис прозвучал на заседании Совета безопасности ООН 31 августа.

Ранее заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в интервью изданию «Страна.UA» заявил, что Донбассу нужно предоставить особый статус, а бойцам ополчения ДНР и ЛНР — амнистию.