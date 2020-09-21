Он отметил, что в своем недавнем интервью Лавров «фактически признал, что Германия и Франция не просто потакают, а подыгрывают Украине, что они разделяют как минимум часть украинских позиций».
«Вот это ключевая угроза переговорному процессу, поскольку такая трактовка поведения Берлина и Парижа с российской стороны дискредитирует их посредническую роль и переводит их в статус участника конфликта», — подчеркнул эксперт.
Таким образом, по его мнению, подрывается основа самого переговорного формата, который базируется на посреднической роли Германии, Франции и России.
Между тем, Минские договоренности остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров по ситуации в Донбассе. Такой тезис прозвучал на заседании Совета безопасности ООН 31 августа.
Ранее заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в интервью изданию «Страна.UA» заявил, что Донбассу нужно предоставить особый статус, а бойцам ополчения ДНР и ЛНР — амнистию.