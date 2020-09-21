Заявления Киева о том, что урегулирование конфликта в Донбассе отодвигается на значительный срок, говорят о том, что нынешние политики отказываются от ответственности от провала в переговорах, сказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру 18 сентября

В этот день замглавы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что безопасная реинтеграция территорий в Украину будет длиться одно поколение — минимум 25 лет.

«Что касается заявлений о 25 годах, то это стандартный срок формирования новых государственных образований при отделении одной территории от общего целого», — констатировал Бортник.

Донбасс: Киев отказывается обсуждать политические вопросы © из личного архива Натальи Никоноровой

По словам эксперта, в последнее время от украинских политиков мы слышим длинные сроки, потому что на короткой дистанции во время своих полномочий они не могут пообещать ничего, что бы они могли выполнить.

Поэтому они обещают что-то в далеком будущем, которое от них не зависит, когда они уже работать не будут, добавил он.