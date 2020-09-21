Переговоры по Донбассу зашли в тупик, их участники перешли к взаимным обвинениям, сказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 18 сентября

«Обе стороны повышают ставки, резкость диалога растет. Все это является признаком того, что в политической части Минских соглашений стороны зашли в тупик, все пытаются друг друга или обвинить в срыве договоренностей, или пытаются обосновать своему обществу, почему эти соглашения не реализованы», — сказал эксперт.

Донбасс: Киев отказывается обсуждать политические вопросы © из личного архива Натальи Никоноровой Руслана Бортника можно прочитать здесь.

Между тем, Минские договоренности остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров по ситуации в Донбассе. Такой тезис прозвучал на заседании Совета безопасности ООН 31 августа.

Ранее заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в интервью изданию «Страна.UA» заявил, что Донбассу нужно предоставить особый статус, а бойцам ополчения ДНР и ЛНР — амнистию.