«Обе стороны повышают ставки, резкость диалога растет. Все это является признаком того, что в политической части Минских соглашений стороны зашли в тупик, все пытаются друг друга или обвинить в срыве договоренностей, или пытаются обосновать своему обществу, почему эти соглашения не реализованы», — сказал эксперт.
Интервью Руслана Бортника можно прочитать здесь.
Между тем, Минские договоренности остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров по ситуации в Донбассе. Такой тезис прозвучал на заседании Совета безопасности ООН 31 августа.
Ранее заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в интервью изданию «Страна.UA» заявил, что Донбассу нужно предоставить особый статус, а бойцам ополчения ДНР и ЛНР — амнистию.