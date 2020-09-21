Россия вполне способна остановить попытки США контролировать мир через глобальную сеть, но для этого есть лишь один путь, заявил писатель Владимир Видеманн в интервью Украина.ру, опубликованном 20 сентября

«Только создание собственной системы, которая может быть теоретически или полностью автономной, если научно-технический уровень позволит, или корпоративной, то есть в сотрудничестве с иностранными партнерами, обеспокоенными ростом американского монополизма в области высоких технологий», — сказал он о том, как положить конец диктатуре США в интернете.