«Наиболее вероятна все-таки заморозка конфликта, потому что в горячей фазе не заинтересована ни та, ни другая сторона. Киевской партии "ни войны, ни мира" горячая фаза не нужна, вот конфликт низкой интенсивности их устраивает», — сказал эксперт.
Он также прокомментировал слова замглавы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Алексея Резникова о том, что на безопасную реинтеграцию Донбасса понадобится 25 лет.
«Говорить о том, что на реинтеграцию Донбасса понадобится 25 лет, это по принципу "или шах помрет, или ишак сдохнет"», — отметил Золотарев.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.