Конфликт на Донбассе с большей долей вероятности будет заморожен, так как в горячей его фазе не заинтересована ни одна, ни другая сторона, считает руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв. Об этом он рассказал в издании Украина.ру

«Наиболее вероятна все-таки заморозка конфликта, потому что в горячей фазе не заинтересована ни та, ни другая сторона. Киевской партии "ни войны, ни мира" горячая фаза не нужна, вот конфликт низкой интенсивности их устраивает», — сказал эксперт.

Андрей Золотарёв: Действия Украины заставляют Лукашенко сближаться с Москвой © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Алексея Резникова о том, что на безопасную реинтеграцию Донбасса понадобится 25 лет.

«Говорить о том, что на реинтеграцию Донбасса понадобится 25 лет, это по принципу "или шах помрет, или ишак сдохнет"», — отметил Золотарев.

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