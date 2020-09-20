Пресс-служба российского кабмина ранее сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, «Аэрофлот» уже открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Минск с 26 сентября.
«Только начиная с 1 октября рейсы запланированы. На сентябрь рейсов нет», — цитирует агентство справочную службу.
Там отметили, что билеты на октябрь из Минска в ряд городов России доступны для бронирования на сайте авиакомпании.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение.