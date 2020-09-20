В этот день белорусские оппозиционеры проводили в Минске акцию протеста. Из центра города толпа направилась резиденции Лукашенко, где было выставлено усиленное оцепление.
Решив не связываться, протестующие сделали крюк и вновь двинулась к проспекту Независимости в центре города.
После того как они встали напротив кордона правоохранителей, к силовикам прибыло подкрепление в виде еще нескольких десятков бойцов, спецтехники и еще двух водометов.
Вскоре милицейские внедорожники при поддержке водометов начали наступать на демонстрантов, за ними последовали силовики, которые в знак предупреждения начали агрессивно стучать дубинками по металлическим щитам.
После толпа вновь приблизилась к кордону силовиков и скандировала протестные лозунги.