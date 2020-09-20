Предложения отдельных депутатов Верховной Рады Украины объявить дефолт по внешнему госдолгу Украины неприемлемы для правительства, сказал министр финансов страны Сергей Марченко 19 сентября

«Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю: ладно, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на пять. Вам никто не будет доверять», — сказал он.

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По его мнению, это не та практика, которой нужно следовать, поскольку брать деньги в долг и объявлять, что не можешь их возвратить это то же самое, что обманывать своих соседей, которые и после первого раза «вам просто дверь не откроют».

Напомним, в 2020 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 996,102 миллиона СПЗ (специальные права заимствования, около $1,4 млрд).