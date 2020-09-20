«Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю: ладно, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на пять. Вам никто не будет доверять», — сказал он.
Марченко сказал, что часто приводят пример Аргентины, которая девять раз объявляла дефолт.
По его мнению, это не та практика, которой нужно следовать, поскольку брать деньги в долг и объявлять, что не можешь их возвратить это то же самое, что обманывать своих соседей, которые и после первого раза «вам просто дверь не откроют».
Напомним, в 2020 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 996,102 миллиона СПЗ (специальные права заимствования, около $1,4 млрд).