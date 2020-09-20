«ЮАР выразила заинтересованность в экспорте в Украину шерсти, мясной продукции, в частности мяса крокодилов», — говорится в сообщении.
Украина и ЮАР договорились утвердить решения на уровне компетентных органов государств.
Мясо крокодила давно доступно в московских магазинах. Его стоимость в розницу составляет 3 тыс. рублей (1,12 тыс. грн).
По данным Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, потребление мяса на Украине примерно вдвое меньше, чем в Евросоюзе.
Как заявлял ранее президент Владимир Зеленский, не стоит ждать, что на Украине будут европейские пенсии.