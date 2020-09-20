Руководить столицей может не только коренной киевлянин, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время выступления на съезде киевской ячейки партии «Слуга народа» в воскресенье, 20 сентября. Соответствующее видео опубликовано на странице Офиса президента в Facebook

«В контексте местных выборов 25 октября часто приходится слышать, что Киевом может эффективно управлять только коренной киевлянин. Знаете, мы с вами находимся в университете Тараса Шевченко, который родился не в Киеве, собственно как и Грушевский, Драгоманов, которые преподавали не здесь. Как и, кстати, Евгений Патон, мост которого ежедневно служит киевлянам, как и названный "киевским Гауди" архитектор Городецкий», — сказал Зеленский.

Партия «УДАР» перед выборами: кто будет контролировать Киев © Facebook, Партія УДАР

«Обязательно быть порядочным, трудолюбивым, честным, талантливым, и вкладывать в этот город свое сердце и душу. Верю, что именно таким человеком является кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук», — отметил президент.

Зеленский также упомянул отдельные проблемы Киева, такие как пробки и хаотичная застройка, которая «уродует» лицо столицы.

Ранее стало известно, что жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Евгения возглавит список партии «Слуга народа» на выборах в Киевсовет.