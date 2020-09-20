Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Белоруссию. Об этом она рассказала в интервью РБК, опубликованном 20 сентября

По словам лидера белорусской оппозиции, она не чувствует себя в Белоруссии в безопасности.

«Для нас в нашей стране, к сожалению, был бы человек, а статья найдется, применимо на 100 процентов. Поэтому, даже если ты ни в чем себя виноватым не чувствуешь, тебе придумают любую статью, и многого для этого не нужно», — сказала Тихановская.

Кандидат на Нобелевскую премию. Европа готовит Тихановской судьбу Надежды Савченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.