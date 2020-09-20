Лукашенко не отождествляет политическую элиту Украины, Польши и Литвы с народом – этим можно объяснить заявление с просьбой «остановить безумных политиков» к жителям стран-соседок, считает руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв. Об этом он рассказал в издании Украина.ру

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы сопредельных стран, в том числе Украины, «остановить своих безумных политиков» и не допустить войны.

«Это реакция на действия Верховной Рады (Рада 15 августа официально не признала президентские выборы в Белоруссии легитимными. — Ред.). В отношениях с Лукашенко последние шесть лет было партнерство, но без поцелуев — это поставки техники и горючего для Украины, армия заправлялась мозырским дизтопливом, минская переговорная площадка. Теперь из-за действий Верховной Рады эти отношения поставлены под угрозу», — сказал эксперт.

Андрей Золотарёв: Действия Украины заставляют Лукашенко сближаться с Москвой © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Владимир Путин: нет конфликта между народами, есть безумие политиков.

«С информационной точки зрения это правильная постановка вопроса. То есть он не отождествляет политическую элиту Украины с народом», — добавил Золотарев.

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