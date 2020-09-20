Кандидат на пост председателя немецкой партии Христианско-демократический союз Норберт Рётген заявил, что опрос блогера Алексея Навального российскими следователями «неприемлем», пишет DW 20 сентября

Ранее Навальный заявил, что намерен как можно скорее вернуться в Россию.

Мерц же призвал оградить Алексея Навального от «проблематичных» попыток российских следственных органов провести с ним беседу.

«Его защита и его здоровье имеют высший приоритет», — заявил Рётген.

Судя по всему, возвращение Навального на родину откладывается, так как оградить его от визита следователей в России, очевидно, не представляется возможным.

«Бессмертие» или забвение? Эксперты о перспективах Навального после возвращения в Россию © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк солгал относительно того, что российские власти якобы до сих пор не проводят следственных действий в РФ по делу Навального.

Между тем проверка по госпитализации Навального началась 20 августа. Ее проводит Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

За это время сотрудники транспортной полиции восстановили хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области, установили маршрут их передвижения, круг общения, места проживания и посещения.

Полицейские опросили 5 из 6 граждан, сопровождавших Навального. Никаких признаков отравления запрещенными или иными веществами не выявлено.

«Бессмертие» или забвение? Эксперты о перспективах Навального после возвращения в Россию © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Первый из них в том числе содержал просьбу уточнить диагноз, в новом запросе следствие просит предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования Навального.

Ни на один запрос германская сторона пока ответ не предоставила.