Шесть станций метро в центре Минска, где оппозиция планирует провести акции протеста, приостановили работу, сообщает РИА Новости 20 сентября со ссылкой на столичный метрополитен

«Двадцатого сентября в 13.00 (совпадает с мск), в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига. Поезда следуют без остановки на данных станциях», — пишет агентство.

Поставили подножку оператору. На «женском марше» в Минске не дали работать журналистке госСМИ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.