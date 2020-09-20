Гражданам Украины не стоит на социальное обеспечение европейского уровня, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова приводит finance.ua 20 сентября

Так глава государства прокомментировал параметры социальных выплат в госбюджете-2021.

«Стоит ожидать, что пенсия сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо», — сказал Зеленский.

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Зеленский уточнил, что «поставлена задача повышения зарплат ученым и учителям, медикам и, насколько это можно, пенсионерам».

По словам главы государства, за несколько лет Украина выйдет «на нормальный человеческий уровень социалки».