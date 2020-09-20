Так глава государства прокомментировал параметры социальных выплат в госбюджете-2021.
«Стоит ожидать, что пенсия сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо», — сказал Зеленский.
Тем не менее он пообещал, что в следующем бюджетном году пенсии и зарплаты бюджетникам будут увеличены.
Зеленский уточнил, что «поставлена задача повышения зарплат ученым и учителям, медикам и, насколько это можно, пенсионерам».
По словам главы государства, за несколько лет Украина выйдет «на нормальный человеческий уровень социалки».