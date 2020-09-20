Иранец с двумя приятелями прибыл в Борисполь из Еревана. Пограничники, сославшись на ограничения на въезд в страну иностранцев, отказали ему в попадании на территорию Украины.
Чтобы пересечь границу, иранец решил дать пограничнику взятку в размере 3 тысяч долларов.
По словам мужчины, он ехал на Украину для того, чтобы найти работу.
«Пограничники от взятки отказались, вместо этого проинформировали компетентные органы. Сотрудниками ГО внутренней и собственной безопасности "Центр" Госпогранслужбы правонарушение задокументировано и направлено уведомления в Нацполицию по ч.1 ст. 369 УК Украины», — говорится в сообщении.
В результате иранцу был запрещен въезд на территорию Украины на три года.