В Умани правоохранители задержали местного жителя, который накануне еврейского праздника Рош ха-Шана призывал уничтожать евреев. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба Национальной полиции Черкасской области

«Житель Умани на персональной странице в одной из популярных социальных сетей систематически размещал деструктивные сообщения с призывами к расовой вражде и ненависти. Он публиковал дискриминационные статьи касательно еврейской национальности, где унижал честь и достоинство ее представителей, и призывал к уничтожению граждан этой нации», — говорится в сообщении.

Умань перед выборами: хасиды, карантин и коррупция местных властей © REUTERS, Valentyn Ogirenko/File Photo

Во время обыска у мужчины были обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие доказательства его вины. По данному факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).